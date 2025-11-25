Lega Pro ottavi di finale Coppa Italia il Crotone batte 1-3 il Sorrento e accede ai quarti

Sorrento 1 Crotone  3 Marcatori: 22° Esposito, 55° Ricci, 63° Gomez ( R ), 78° Maggio Sorrento (3-5-2): Harraser, Solcia (Fusco), Di Somma, Shaw, Tonni, Potenza, Matera (Franco), Riccardi, Colombini (Crecco), Esposito, Plescia (Bernabeo). All. Serpini Crotone (4-2-3-1 ): Sala, Leo, Berra, Cocetta (Cargnelutti), Guerra, Calvano, Gallo (Vinicius), Ricci (Sandri), Gomez, Zunno (Maggio), Murano (Piovanello). All. Longo  Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi  Ass. Michele Colavito di Bari – Matteo Di Berardino di Teramo Quarto giudice a bordo campo: Stefano Striamo di Salerno  Ammoniti: Matera, Plescia, Gallo Espulso: Crecco Angoli: 5 a 1 per il Crotone  Recupero: 1 e 4 minuto  Coppa Italia con il Crotone che a proposito dei risultati evidenzia la controtendenza rispetto al campionato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

