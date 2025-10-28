Coppa Italia Lega Pro secondo turno il Crotone accede agli ottavi grazie al rigore realizzato da Gomez al Foggia

Crotone 1 Foggia 0 Marcatori: 32° Gomez (R) Crotone (4-2-3-1): Sala, Cocetta, Berra, Di Pasquale, Guerra (Groppelli), Calvano (Stronati), Vinicius, Zunno, Sandri (Gallo), Piovanello (Maggio), Gomez. All. Longo Foggia (3-5-2): Magro, Felicioli (Morelli), Bevilacqua (Fossati), Ilicic, Byar (Garofalo), Buttaro, Agnelli, Castaldi (Minelli), Pazienza, Olivieri (Panico), Winkelmann. All. Rossi Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata Ass. Antonio Aletta di Avellino – Giuseppe Minutolo di Messina Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Recchia di Brindisi Ammoniti: Buttaro, Pazienza Angoli: 4 a 2 per il Crotone Recupero: 1 e 3 minuti Spettatori: 780 incasso euro 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

