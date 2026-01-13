Colleferro operaio muore in azienda schiacciato da un trasformatore da 50 quintali

A Colleferro, un operaio di 41 anni è deceduto mentre effettuava operazioni di movimentazione all’interno di un'azienda locale. L’uomo è stato schiacciato da un trasformatore di circa 50 quintali durante l’utilizzo del muletto. L’incidente si è verificato nella zona di Piombinara, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’operaio.

Un operaio di 41 anni è morto, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, durante le operazioni di spostamento con il muletto in un'azienda di località Piombinara, a Colleferro, in provincia di Roma. A dare l'allarme è stato un collega dell'operaio. Inutili i tentativi di rianimazione per il 41enne italiano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Colleferro e personale Spresal della Asl Roma 5. L'area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro.

