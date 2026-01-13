Operaio di 40 anni muore schiacciato da un trasformatore di 50 quintali

Un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 40 anni, rimasto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. L’accaduto sottolinea ancora una volta l’importanza delle norme di sicurezza e della prevenzione negli ambienti lavorativi, per tutelare la vita dei lavoratori. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 40 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.L'incidente mortaleIl dramma è avvenuto martedì 13 gennaio in località Piombinara, area industriale di. 🔗 Leggi su Today.it

