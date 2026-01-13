Cocaina e cannabis alla guida | tre indagati

Tre persone sono state denunciate per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Due di loro sono risultate positive alla cocaina, mentre un’altra aveva tracce di cannabinoidi. L’indagine, condotta dalle autorità, mira a prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire la sicurezza sulle strade. L’attenzione resta alta sulla sensibilizzazione riguardo ai rischi legati all’uso di droghe e alla guida.

Tre persone indagate per guida sotto l'effetto di droghe, due trovati positivi alla cocaina e uno per cannabinoidi. È il bilancio dei controlli straordinari che la polizia di Stato ha effettuato nei giorni scorsi al casello autostradale della A34 di Villesse. In tutto 18 i veicoli controllati.

