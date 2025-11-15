Alla guida del barchino dopo aver fumato cannabis

Veneziatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone e alla guida di barche, di cui due minorenni, dopo aver fumato cannabis. Nella notte tra venerdì e sabato, il nucleo natanti del comando provinciale dei carabinieri di Venezia ha svolto un servizio straordinario di controllo nei principali canali della laguna con l’impiego di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Alcol, sette patenti ritirate in 10 giorni: sei automobilisti alla guida dopo aver bevuto e uno positivo a cannabis ed ecstasy dopo un incidente - Sette patenti di guida ritirate nel giro di dieci giorni e un automobilista che, per essersi rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, sconterà agli arresti domiciliari 3 mesi e 10 ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Barchino Dopo Aver