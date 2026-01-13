Clarissa Selassiè smentisce la notte di sesso con Antonio Medugno | Voleva solo un lasciapassare per il GF

Clarissa Selassiè ha chiarito di non aver mai avuto una notte di sesso con Antonio Medugno, smentendo le voci circolate. La concorrente del Grande Fratello ha affermato che Medugno avrebbe cercato semplicemente un lasciapassare per entrare nel reality. La sua presa di posizione mira a chiarire la propria posizione e a mettere fine a speculazioni infondate riguardo a presunti rapporti personali.

