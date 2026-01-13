Clarissa Selassiè smentisce la notte di sesso con Antonio Medugno | Voleva solo un lasciapassare per il GF
Clarissa Selassiè ha chiarito di non aver mai avuto una notte di sesso con Antonio Medugno, smentendo le voci circolate. La concorrente del Grande Fratello ha affermato che Medugno avrebbe cercato semplicemente un lasciapassare per entrare nel reality. La sua presa di posizione mira a chiarire la propria posizione e a mettere fine a speculazioni infondate riguardo a presunti rapporti personali.
Clarissa Selassiè prende le distanze da Antonio Medugno e smentisce la presunta notte insieme: “Mai successo, voleva solo entrare al GF”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Falsissimo 2: Antonio Medugno racconta la verità su Signorini e il GF – “Non ce la facevo più”
Leggi anche: Antonio Medugno: le rivelazioni sugli abusi di potere e sul GF VIP
Clarissa Selassiè smentisce la notte di sesso con Antonio Medugno: “Voleva solo un lasciapassare per il GF” - Clarissa Selassiè prende le distanze da Antonio Medugno e smentisce la presunta notte insieme: “Mai successo, voleva solo entrare al GF” ... fanpage.it
Like for Clary #kittyclary #fairylu #jessyselassie x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.