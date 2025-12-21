Lo scorso mese Antonio Medugno ha rilasciato una lunga intervista a Pietro Cerniglia per Virgilio Notizie, complice l’uscita al cinema di “ Qui Staremo Benissimo ” di Renato Giordano, in cui interpreta un ruolo. Tra carriera, social e vita privata, una risposta in particolare oggi è tornata virale: quella sul modo di difendersi dagli abusi di potere nel suo ambiente. Le parole di Medugno, alla luce delle accuse rilanciate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo, suonano come una presa di posizione netta e senza sfumature. Spunta data e luogo delle possibili nozze di Ilary Blasi e Bastian Perché quell’intervista di Antonio Medugno è tornata virale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Antonio Medugno: le rivelazioni sugli abusi di potere e sul GF VIP

Leggi anche: Chi è Antonio Medugno, l’ex concorrente del GF Vip coinvolto da Corona nel caso Signorini

Leggi anche: Signorini-Medugno: tutta la verità sul provino segreto per il GF Vip

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cosa rischiano Corona e Signorini, parla un avvocato: Antonio Medugno rompe il silenzio - VIDEO; Antonio Medugno denuncia abusi di potere senza mai scendere a compromessi in difesa della giustizia; Antonio Medugno: le dichiarazioni rilasciate sul GF e sull’abuso di potere prima di essere coinvolto nel caso Signorini; Alfonso Signorini, rivelazioni shock di Fabrizio Corona: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione” -VIDEO.

Antonio Medugno denuncia abusi di potere senza mai scendere a compromessi in difesa della giustizia - Antonio Medugno e la sua fermezza contro gli abusi di potereAntonio Medugno si è distinto negli ambienti dello spettacolo per la sua ferma posizione c ... assodigitale.it

Cosa rischiano Corona e Signorini, parla un avvocato: Antonio Medugno rompe il silenzio – VIDEO - Dalle presunte chat al diritto di cronaca: l’analisi legale sulle accuse e le possibili conseguenze per entrambe le parti, Antonio Medugno rompe il silen ... gay.it