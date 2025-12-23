Falsissimo 2 | Antonio Medugno racconta la verità su Signorini e il GF – Non ce la facevo più

Nel corso della seconda puntata di Falsissimo del 22 dicembre, Antonio Medugno, ex gieffino e modello, ha condiviso la sua visione riguardo a Signorini e al Grande Fratello. L’intervento offre uno sguardo diretto e sincero su alcuni aspetti del reality, evidenziando le sue esperienze e percezioni personali. Un racconto che permette di comprendere meglio le dinamiche del programma attraverso la voce di chi vi ha partecipato.

Il modello ed ex gieffino Antonio Medugno ha raccontato la sua verità, durante la seconda puntata di Falsissimo del 22 dicembre. Nonostante il sequestro del materiale da parte della Procura della Repubblica, Fabrizio Corona ha mantenuto fede al proposito di scoperchiare il cosiddetto Sistema Signorini: notorietà e partecipazioni tv in cambio di favori sessuali. Corona, dopo una lunga e infuocata introduzione in cui stigmatizza l’operato di Signorini nei suoi confronti, contestando apertamente la denuncia per revenge porn subita da parte del conduttore, passa la parola a Medugno che, ancora scosso dalla vicenda, racconta nel dettaglio natura e circostanze del suo rapporto con Signorini, dalla prima conoscenza fino alla partecipazione al GF, non risparmiando parole di fuoco per il suo ex manager, Alessandro Piscopo ( “Era lui che rispondeva al posto mio, io gli avevo chiesto una mano, ma mi ha manipolato per guadagnare” ). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Falsissimo 2: Antonio Medugno racconta la verità su Signorini e il GF – “Non ce la facevo più” Leggi anche: La verità di Antonio Medugno su Signorini, Corona intervista l’ex gieffino e anticipa accuse pesantissime Leggi anche: Signorini-Medugno: tutta la verità sul provino segreto per il GF Vip Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Notizie sui compromessi; Signorini gli mandò una foto dalla Spa: l'ex manager di Medugno conferma la versione di Fabrizio Corona; Fabrizio Corona, le accuse sul «sistema Signorini» al Gf e il modello Antonio Medugno diventato il «caso zero». Il giornalista: «Tutto in mano ai miei legali». Falsissimo, Corona dice che Antonio Medugno denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione - Nel corso della seconda puntata di Falsissimo dedicata al caso che ha investito Alfonso Signorini, Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno e anticipa ... fanpage.it

Falsissimo, caso Signorini parte 2: cosa mostrerà Fabrizio Corona nella nuova puntata/ Le anticipazioni - Ecco cosa andrà in onda nella Parte 2 di Falsissimo dedicata al caso Signorini: le anticipazioni di Fabrizio Corona ... ilsussidiario.net

Falsissimo, Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per violenza: la dichiarazione shock (Video) - Antonio Medugno denuncia il conduttore del GF per tentata estorsione e violenza sessuale. mondotv24.it

La notizia è che Antonio Medugno denuncerà Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. [ora vediamo quanto ci mettono i giornaloni a dare la notizia] #FabrizioCorona #Falsissimo x.com

«Mi ha chiesto di lavorare con lui». Antonio Medugno rompe il silenzio e si prepara a raccontare la sua versione dei fatti nella prossima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona. Nel breve video diffuso su Instagram, Medugno appare accanto a Coron - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.