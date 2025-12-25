In Russia l' ora dei cadetti | lezioni militari ai bambini dai 4 anni tra canti e lotta corpo a corpo

25 dic 2025

Dal 24 febbraio 2022, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, c'è stato un aumento di questi «insegnamenti speciali» nelle scuole materne ed elementari di tutta Russia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

in russia l ora dei cadetti lezioni militari ai bambini dai 4 anni tra canti e lotta corpo a corpo

© Xml2.corriere.it - In Russia l'ora dei cadetti: lezioni militari ai bambini dai 4 anni tra canti e lotta corpo a corpo

Educazione militare ai bambini russi dai 4 anni: canti dell'esercito, giuramenti e combattimenti corpo a corpo.

