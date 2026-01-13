Checco Zalone riscrive la storia del cinema | Buen Camino è il film italiano con il maggior incasso di sempre
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il film italiano più visto e più incassato di sempre. Checco Zalone si conferma protagonista indiscusso del box office italiano. La sua nuova commedia “Buen Camino”, diretta da Gennaro Nunziante, è diventata ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso nella storia delle sale. In appena tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto 65.689.125 euro di incassi e oltre 8,1 milioni di spettatori, un risultato che la consacra come un vero e proprio fenomeno nazionale. Superato anche “Quo Vado?”. Con questi numeri, “Buen Camino” ha superato il precedente record detenuto dallo stesso Zalone con “Quo Vado?”, che nel 2016 aveva chiuso a 65. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Record Checco Zalone, "Buen Camino" è il film italiano con il maggior incasso di sempre
Leggi anche: ‘Buen camino’ sorpassa ‘Quo vado?’, è il film italiano con il maggior incasso di sempre
Buen Camino ce l’ha fatta! Sarà il film italiano con il maggior incasso della storia.
Checco Zalone da record: Buen Camino a un passo da Quo Vado? - Checco Zalone inarrestabile: Buen Camino supera i 65 milioni e si avvicina al record storico di Quo Vado? urbanpost.it
Checco Zalone nella storia: Buen Camino miglior incasso di sempre in Italia - La pellicola di Gennaro Nunziante ha raccolto complessivamente 65. rtl.it
Checco Zalone supera se stesso e segna la storia del cinema italiano con Buen Camino - Il film di Checco Zalone, uscito nelle sale il giorno di Natale 2025, è diventato il film italiano ... fanpage.it
Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: la conferenza stampa
Zelig. . Altra grande storia di Zelig, Checco Zalone #Zelig festeggia 30 anni, ora su Canale 5 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.