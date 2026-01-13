Checco Zalone riscrive la storia del cinema | Buen Camino è il film italiano con il maggior incasso di sempre

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il film italiano più visto e più incassato di sempre. Checco Zalone si conferma protagonista indiscusso del box office italiano. La sua nuova commedia “Buen Camino”, diretta da Gennaro Nunziante, è diventata ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso nella storia delle sale. In appena tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto 65.689.125 euro di incassi e oltre 8,1 milioni di spettatori, un risultato che la consacra come un vero e proprio fenomeno nazionale. Superato anche “Quo Vado?”. Con questi numeri, “Buen Camino” ha superato il precedente record detenuto dallo stesso Zalone con “Quo Vado?”, che nel 2016 aveva chiuso a 65. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

