Chivu non si fida | Lotta scudetto a 5 squadre sarà battaglia fino alla fine Noi dobbiamo…

Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato il momento della squadra e la corsa allo scudetto, sottolineando come la lotta sia ancora aperta tra cinque squadre. Dopo il pareggio contro il Napoli, ha evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione per affrontare le prossime sfide. Le sue parole riflettono l’attenzione e la determinazione del club in una stagione ancora molto equilibrata.

Inter News 24 Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato anche ai canali della Lega Serie A dopo il pareggio di domenica sera contro il Napoli: le dichiarazioni. Dopo il vibrante pareggio di San Siro contro il Napoli, Cristian Chivu ha analizzato il momento dell'Inter ai microfoni della Lega Serie A. Nonostante il primato in classifica e il recupero col Lecce alle porte, il tecnico nerazzurro predica calma e umiltà, consapevole che la strada verso lo scudetto è ancora piena di insidie. Un campionato aperto a tutti. Per Chivu, il duello con il Napoli di Conte e la rincorsa della Juventus non esauriscono il novero delle pretendenti al titolo.

Chivu il rivoluzionario, Allegri versione Robin Hood, Conte sempre a petto in fuori: sono giochi da scudetto - La lotta per il titolo è sempre più aperta, tre squadre in pole possono diventare cinque (con Roma e Juve) ... msn.com

Inter-Napoli, Chivu: "C'è rammarico per la rimonta subita ma è un pareggio giusto. Scudetto? Sarà una lotta punto a punto fra 3-4 squadre" - "C'è rammarico perché siamo andati per due volte in vantaggio, ma non è mai facile tenere la lucidità contro un'avversaria forte come il Napoli" ... eurosport.it

CdS - #Chivu si fida: niente ritiro. E il calendario offre un assist... x.com

Chi ce l'ha più lungo se la tira". Cristian Chivu non gira troppo intorno a quella che, per lui, è stata la chiave del duello tra Akanji e Hojlund durante Inter-Napoli. L’allenatore dell’Inter preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-2 casalingo con i cam - facebook.com facebook

