Marotta non si sbilancia | Scudetto? Ci sono tante squadre in lotta Dobbiamo rimanere concentrati fino all’ultimo

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Lorenzo Vezzaro Marotta si esprime sulla lotta per lo Scudetto, obiettivo numero uno per l’Inter in questa stagione con Chivu in panchina. Il presidente e amministratore delegato dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Serie A TV al termine dell’Assemblea di Lega, soffermandosi sui temi principali della stagione. Sul campionato, Marotta ha spiegato che la Serie A 202526 si sta rivelando particolarmente equilibrata: diverse squadre, secondo lui, si equivalgono per qualità e organizzazione. Per questo motivo la lotta scudetto sarà serrata fino alla fine, con l’Inter che dovrà mantenere continuità e concentrazione per restare ai vertici. 🔗 Leggi su Internews24.com

marotta non si sbilancia scudetto ci sono tante squadre in lotta dobbiamo rimanere concentrati fino all8217ultimo

© Internews24.com - Marotta non si sbilancia: «Scudetto? Ci sono tante squadre in lotta. Dobbiamo rimanere concentrati fino all’ultimo»

Leggi anche questi approfondimenti

Inter, Marotta: “Conte? Non riapro il discorso. Il Milan può vincere lo scudetto” - Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'assemblea di Lega Serie A ... Secondo gianlucadimarzio.com

Marotta: "Il Milan può vincere lo scudetto". E su Conte... - A margine dell'assemblea della Lega serie A ha parlato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "Conte è libero di parlare di arbitri e anche di me, l'importante è che ci sia rispetto". Si legge su sport.sky.it

Inter, Marotta: «Vogliamo la seconda stella: credo nello scudetto» - L'argomento è per romantici puri, perché di cielo si parla: «L'obiettivo è regalare ai tifosi la seconda stella. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Marotta Sbilancia Scudetto Sono