di Lorenzo Vezzaro Marotta si esprime sulla lotta per lo Scudetto, obiettivo numero uno per l’Inter in questa stagione con Chivu in panchina. Il presidente e amministratore delegato dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Serie A TV al termine dell’Assemblea di Lega, soffermandosi sui temi principali della stagione. Sul campionato, Marotta ha spiegato che la Serie A 202526 si sta rivelando particolarmente equilibrata: diverse squadre, secondo lui, si equivalgono per qualità e organizzazione. Per questo motivo la lotta scudetto sarà serrata fino alla fine, con l’Inter che dovrà mantenere continuità e concentrazione per restare ai vertici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta non si sbilancia: «Scudetto? Ci sono tante squadre in lotta. Dobbiamo rimanere concentrati fino all’ultimo»

