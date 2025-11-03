Inter Marotta | Lotta Scudetto? Avvincente fino alla fine Contro il Kairat dobbiamo ottenere l’intera posta

Diversi i temi toccati dal presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Serie A TV al termine dell’ Assemblea di Lega. Il numero uno del club nerazzurro ha detto la sua sulla lotta scudetto, sempre più serrata quest’anno visto il grande equilibrio che vige tra le squadre di vertice. Il prossimo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Marotta: “Lotta Scudetto? Avvincente fino alla fine. Contro il Kairat dobbiamo ottenere l’intera posta”

Argomenti simili trattati di recente

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato del tragico evento che ha visto protagonista Josep Martinez ? Nella giornata di ieri la Procura ha aperto un fascicolo e il portiere è - https://www.tuttomercatoweb - facebook.com Vai su Facebook

ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a #Marotta e al mondo #Inter che #DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il #rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. #NapoliInter #Napoli #Int - X Vai su X

Marotta risponde a Conte su arbitri e Var, la lotta Scudetto Inter-Napoli s'infiamma: "Ma c'è anche il Milan" - Marotta risponde a Conte su arbitri e Var, la lotta Scudetto Inter- Segnala sport.virgilio.it

Inter, Marotta: “Conte? Non riapro il discorso. Il Milan può vincere lo scudetto” - Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'assemblea di Lega Serie A ... gianlucadimarzio.com scrive

Marotta: “Scudetto? Sarà lotta fino alla fine. Champions? Serve fieno in cascina perché…” - Intervistato dai canali ufficiali della Lega di Serie A all'Iliad International Broadcasting Center di Lissone che ha ospitato l'assemblea, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha toccato alcuni t ... msn.com scrive