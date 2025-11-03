Madalina Ghenea perseguitata da una stalker l'ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio | Continue minacce di morte

Si è tenuta oggi di fronte alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano una nuova udienza del processo contro la donna di 45 anni che per anni ha perseguitato l'attrice romena Madalina Ghenea (costituita parte civile) e i suoi amici, parenti e colleghi di lavoro. In aula anche l'ex fidanzato Del Vecchio jr: "Non riusciva neanche a lavorare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Mi scriveva che dovevo morire e dovevano trovarmi nella spazzatura”: Madalina Ghenea piange in tribunale nel faccia a faccia con la stalker - “Ci sono stati momenti in cui avevo paura a uscire di casa, ero penalizzata tanto anche nelle relazioni. Da ilfattoquotidiano.it

