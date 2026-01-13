Chiesa incredulo | Slot lo sostituisce dopo 60? in Liverpool-Barnsley di Fa Cup La Juve prepara questa offerta

Durante la partita di FA Cup tra Liverpool e Barnsley, l’allenatore può aver deciso di sostituire Chiesa dopo 60 minuti. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli esperti, mentre la Juventus sta valutando un’offerta in merito. In questo contesto, si approfondiscono le dinamiche della sostituzione e le possibili implicazioni per il futuro del calciatore.

per riprendersi l'esterno. Il Liverpool approda ai sedicesimi di FA Cup travolgendo il Barnsley con un netto 4-1, ma la notizia che scuote l'ambiente non riguarda il risultato, bensì il futuro di Federico Chiesa. Ad Anfield, i Reds archiviano la pratica con le firme di Szoboszlai, Frimpong, Wirtz ed Ekitike, rendendo vano il gol della bandiera di Phillips. Tuttavia, è proprio l'ingresso di Ekitike a scatenare il caso: al 60?, nel bel mezzo di una tripla sostituzione, Arne Slot ha richiamato a sé il giocatore per dargli qualche indicazione, poi però appare il 14 sulla lavagnetta con l'ingresso in campo di Ekitike.

