Liverpool-Barnsley FA Cup 12-01-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 12 gennaio 2026 alle ore 20:45 si affrontano Liverpool e Barnsley, incontri valido per la FA Cup. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, per seguire con attenzione questa gara. Ricordiamo che l’ultimo confronto tra le due squadre risale al 2008, quando i Reds furono sconfitti inaspettatamente dai Tykes a Anfield.

L’ultimo scontro diretto tra Liverpool e Barnsley risale al 16 febbraio 2008 quando gli ospiti a sorpresa sbancarono Anfield rimontando lo svantaggio iniziale contro i Reds di allora, con Xabi Alonso, Steven Gerrard, Peter Crouch e Dirk Kuyt in campo. Curiosamente le quote sono più o meno le stesse di quel giorno. I Tykes oggi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Barnsley (FA Cup, 12-01-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Liverpool-Barnsley (FA Cup, 12-01-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Tottenham-Aston Villa (FA Cup, 10-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Statistiche di FA Cup: 14 fatti da sapere prima di Liverpool - Barnsley; Terzo turno | Liverpool - Barnsley in Diretta Streaming | IT; La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming; Dettagli del sorteggio del quarto turno di FA Cup: Anfield ospiterà. Liverpool, Chiesa titolare in FA Cup? Slot: "E' un'opzione, ora sta giocando di più" - 0 in campionato contro l'Arsenal, il Liverpool torna in campo domani sera contro il Barnsley nel match valido per il terzo turno di. tuttomercatoweb.com

