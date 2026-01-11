Liverpool-Barnsley FA Cup 12-01-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 12 gennaio 2026 alle 20:45 si affrontano Liverpool e Barnsley nella FA Cup. Questa partita rappresenta un’occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e preciso per gli appassionati. Ricordiamo che l’ultimo confronto diretto risale al 2008, quando il Barnsley sorprese vincendo a Anfield in rimonta. Un incontro che aggiunge interesse e aspettative alla sfida odierna.

L'ultimo scontro diretto tra Liverpool e Barnsley risale al 16 febbraio 2008 quando gli ospiti a sorpresa sbancarono Anfield rimontando lo svantaggio iniziale contro i Reds di allora, con Xabi Alonso, Steven Gerrard, Peter Crouch e Dirk Kuyt in campo. Curiosamente le quote sono più o meno le stesse di quel giorno.

'It will be different to last season' - Slot pledges fewer changes for FA Cup - Last season, Slot made 10 changes from the side that swept Tottenham aside to reach the Carabao Cup final for Liverpool's FA Cup fourth- msn.com

Arne Slot makes FA Cup pledge ahead of Liverpool’s clash against Barnsley - Slot played a weakened time when the Reds were knocked out by Plymouth last season but the Liverpool manager is keen to avoid a repeat this year ... sports.yahoo.com

Tutta la magia della #FACup e la guida per il 3° turno Da Wrexham-Nottingham Forrest di venerdì 9 a Liverpool-Barnsley di lunedì 12 È tornata su #DAZN la competizione più antica della storia del calcio x.com

