Chi sono gli altri 42 italiani ancora in carcere in Venezuela | 24 sono detenuti politici lavoriamo per liberarli

Attualmente, in Venezuela, ci sono 42 italiani ancora detenuti, tra cui 24 sono considerati detenuti politici. Le autorità italiane e le associazioni diplomatiche continuano a lavorare per ottenere il loro rilascio. Recentemente, quattro italiani, tra cui Alberto Trentini e Mario Burlò, sono stati liberati e stanno per fare ritorno in Italia. La situazione rimane delicata e le iniziative diplomatiche proseguono per tutelare i diritti di tutti i cittadini coinvolti.

Alberto Trentini e Mario Burlò, insieme agli altri due italiani liberati di recente, Luigi Gasperin, Biagio Pilieri, stanno per tornare in Italia dopo il rilascio da parte delle autorità venezuelane. Mentre per loro il rientro in patria è previsto nelle prossime ore, esistono altri 42 detenuti.

Quanti sono i detenuti liberati dal Venezuela? Tajani: “Gli italiani ancora in carcere sono 42” - Ong e opposizione denunciano il rilascio di appena 21 attivisti da giovedì scorso, ma il numero delle persone in prigione per reati politici è stimato tra 800 e 1. msn.com

Chi sono Trentini e Burlò: i due italiani liberati in Venezuela e quali sono i nostri connazionali ancora in carcere - Dopo mesi di silenzio, appelli e trattative diplomatiche, arriva finalmente la notizia attesa: Alberto Trentini e Mario Burlò , i due ... notizie.tiscali.it

