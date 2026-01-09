Venezuela chi sono gli italiani ancora detenuti oltre a Trentini

Oltre ad Alberto Trentini, nel sistema carcerario venezuelano sono ancora detenuti almeno 26 cittadini italiani o italo-venezuelani, a seguito di un rilascio di prigionieri politici annunciato da Caracas l’8 gennaio. Tra questi, ci sono anche Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, recentemente liberati. La situazione rimane complessa e delicata, con numerosi italiani ancora in attesa di chiarimenti o di un eventuale rilascio.

Non c'è solo Alberto Trentini nelle carceri venezuelane. Dopo la scarcerazione di Biagio Pilieri e l'annuncio di quella di Luigi Gasperin, nell'ambito di un rilascio più ampio di prigionieri politici annunciati da Caracas l'8 gennaio, rimangono in Venezuela almeno 26 cittadini italiani o italo-venezuelani con doppio passaporto. La maggior parte di loro è finita dietro le sbarre per ragioni politiche, professionali o per opinioni ritenute ostili dal regime di Nicolás Maduro, in contesti che i familiari e diverse organizzazioni per i diritti umani definiscono detenzioni arbitrarie.

