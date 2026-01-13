Chi mi ama mi segua titolo del docufilm di Sky è già un manifesto dell' opera del grande fotografo scomparso il 13 gennaio di un anno fa

A un anno esatto dalla morte di Oliviero Toscani, il mondo della cultura celebra un autore che ha saputo trasformare lo scatto fotografico in responsabilità civile, provocazione, arte. Il 13 gennaio su Sky Arte arriva il documentario Chi mi ama mi segua, un’opera intensa che esplora la vita e il pensiero di uno dei più influenti fotografi del Novecento. Il progetto verrà presentato oggi con una proiezione speciale all’auditorium del Maxxi di Roma, segnando un momento di riflessione sull’eredità di un artista che ha scosso l’immaginario collettivo. Oliviero Toscani. guarda le foto “Chi mi ama mi segua”: il manifesto di Oliviero Toscani. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "Chi mi ama mi segua", titolo del docufilm di Sky, è già un manifesto dell'opera del grande fotografo scomparso il 13 gennaio di un anno fa Leggi anche: ‘Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua’: dal 13 gennaio su Sky Arte il documentario sul fotografo italiano Leggi anche: Oliviero Toscani, un anno dopo: su Sky Arte il doc Sky Original “Chi mi ama mi segua” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La settimana in tv, dal nuovo documentario su Oliviero Toscani all’arte di Bellini e Mantegna; OLIVIERO TOSCANI. CHI MI AMA MI SEGUA - Il 13 gennaio su Sky Arte; Oliviero Toscani a un anno dalla scomparsa: il film al MaXXI e su Sky Arte; “Quando Toscani diede una scossa all’Italia puritana con la foto di un paio di shorts”. 'Chi mi ama mi segua', su Sky il docufilm su Oliviero Toscani - A un anno dalla sua scomparsa arriva un ritratto autentico e visionario del fotografo che ha rivoluzionato il linguaggio dell’immagine ... adnkronos.com

