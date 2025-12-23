A un anno dalla scomparsa di Oliviero Toscani (13 gennaio 2025), la tv gli dedica un ritratto che promette di andare oltre l’icona e la provocazione, per restituire la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di entrare nel dibattito pubblico e nel nostro immaginario. Il documentario Sky Original Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segu a arriva martedì 13 gennaio 2026 su Sky Arte (alle 21.15) e in streaming su NOW. L’archivio privato e i materiali inediti. A firmare la regia è Fabrizio Spucches, che con Toscani ha condiviso oltre dieci anni di collaborazione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Oliviero Toscani, un anno dopo: su Sky Arte il doc Sky Original “Chi mi ama mi segua”

Leggi anche: “Gomorra – Le Origini”: il prequel Sky Original diretto da Marco D’Amore a gennaio su Sky e NOW

Leggi anche: X Factor 2025: stasera su Sky La Notte degli Inediti, quinto Live dello show Sky Original condotto da Giorgia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua di Fabrizio Spucches; Le celebrity che ci hanno lasciato nel 2025, da Robert Redford a Ornella Vanoni; RIMINI80. Viaggio nell’Immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli; Armani e la Scala, 45 anni d’amore. Dai costumi di scena al foyer e i ballerini divennero i suoi modelli.

Addio a Oliviero Toscani. Nel 2007 la campagna ‘Pane amore e sanità’ per celebrare i 30 anni del Ssn - Il Ministero della Salute commissionò poi un sondaggio sull'efficacia e sul gradimento della campagna, a seguito di alcune critiche nei confronti dell'immagine scelta per “Pane amore e sanità”, troppo ... quotidianosanita.it

Tra provocazione e visione, un libro racconta Oliviero Toscani - Il percorso umano e creativo di Oliviero Toscani si intreccia con la riflessione sul passaggio dall'industria analogica all'era ... ansa.it

Amiloidosi, la malattia di cui era affetto Oliviero Toscani. La specialista Laura Obici: «Numerosi disturbi ortopedici possono precedere o associarsi alla patologia» - Con la scomparsa a inizio anno del grande fotografo Oliviero Toscani, la patologia – l’amiloidosi - ilmessaggero.it

TvBlog.it. . Del Debbio perde la pazienza durante una discussione con il fotografo Oliviero Toscani. #DelDebbio #olivierotoscani #tv - facebook.com facebook