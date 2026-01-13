Lina Bernardi, attrice italiana nota per le sue interpretazioni teatrali, cinematografiche e televisive, è scomparsa il 13 gennaio 2026 all’età di 88 anni. Celebre anche per i ruoli nelle soap Vivere e Centovetrine, ha lavorato con registi come Pupi Avati, contribuendo con talento e professionalità al panorama dello spettacolo italiano.

Nella notte del 13 gennaio 2026, è scomparsa all’età di 88 anni Lina Bernardi, attrice amatissima di teatro, cinema e televisione, conosciuta al grande pubblico anche per i suoi ruoli nelle soap televisive dei primi anni 2000 Vivere e Centovetrine. Lina, nata il 5 settembre 1938 a Latina, combatteva da diversi anni contro una malattia, circondata dall’affetto dei figli Eleonora e Manuel e dei suoi cari. L’attrice, figura di grande personalità e forza, seppe imprimere al suo lavoro una passione e una determinazione fuori dal comune. Il suo carattere forte e indipendente si rifletteva sul palcoscenico, dove era capace di incantare e scuotere il pubblico con la stessa intensità. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Chi era Lina Bernardi, attrice nota nei primi anni 2000: da vivere, Centovetrine a Pupi Avati

Leggi anche: È morta Lina Bernardi, l’attrice di Vivere e Centovetrine aveva 88 anni

Leggi anche: Addio a Lina Bernardi, attrice di Vivere e Centovetrine: morta a 78 anni l’anima del teatro di Latina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Caduti 193 millimetri di pioggia, canali di bonifica al limite allagamenti e disagi in varie zone; È morto Filippo Ascione, sceneggiatore e regista che ha lavorato con Fellini e Verdone: aveva 71 anni.

È morta Lina Bernardi, volto di 'Vivere' e 'Centovetrine': aveva 87 anni - Lina Bernardi morta a 87 anni: Latina e il mondo dello spettacolo salutano un’attrice simbolo del teatro e della televisione italiana. notizie.it