Chelsea-Arsenal EFL Cup 14-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un rosso a Stamford Bridge

Il match Chelsea-Arsenal, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:00, si svolge nella EFL Cup. Dopo due vittorie nel terzo turno di FA Cup, le due squadre si sfideranno a Stamford Bridge per avanzare nella competizione. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, considerando anche eventuali sanzioni come un possibile rosso. Un confronto importante per la qualificazione alla finale della Coppa di Lega inglese.

Reduci da due facili vittorie nel terzo turno di FA CUP, e con un quarto turno che vedrà i due club ancora una volta opposti ad avversari di categoria inferiore, Chelsea e Arsenal si giocheranno una prima fetta di accesso alla finale della Coppa di Lega inglese mercoledì sera a Stamford Bridge. Dopo l’addio di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

