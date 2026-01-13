Checco Zalone macchina da record | è ‘Buen Camino’ il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Checco Zalone conquista un nuovo traguardo nel cinema italiano. Il suo film ‘Buen Camino’, diretto da Gennaro Nunziante e uscito a Natale, ha raggiunto il maggior incasso di sempre, totalizzando 65 milioni di euro in sole tre settimane. Un risultato che conferma la popolarità e il successo duraturo dell’attore e regista, consolidando la sua posizione tra i protagonisti della scena cinematografica nazionale.

Roma, 13 gennaio 2026 – Inarrestabile Checco Zalone. ‘ Buen Camino ’, sesta pellicola con protagonista il comico barese, diretta da Gennaro Nunziante e uscita in sala il giorno di Natale, segna un nuovo record per il cinema italiano: in tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125 euro e 8.157.202 di spettatori, sorpassa i 65.365.736 euro di ‘Quo Vado?’ (2016) – quarto titolo della filmografia “zaloniana”, diretto sempre da Gennaro Nunziante – e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano. Prima di lui, solo ‘ Avatar ’ del grande James Cameron, fermo in vetta con 68. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

