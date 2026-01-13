All’Osteria La Tela si conclude con questo evento la stagione di concerti dedicata alla musica e alla cucina. Domani sera si tiene il quarto appuntamento della rassegna, con la sezione fiati dell’Arc En Ciel Ensemble che presenta “In viaggio con Adolphe Sax”. L’evento vedrà sette sassofonisti interpretare brani che attraversano l’Europa e l’America, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente in un contesto conviviale.

All’Osteria La Tela prosegue la stagione di concerti che festeggia il connubio tra musica e cucina. Domani sera, quarto appuntamento della rassegna musicale: la sezione fiati dell’orchestra Arc En Ciel Ensemble presenta “In viaggio con Adolphe Sax”, una galoppata dall’Europa all’America in compagnia di sette sassofonisti. I musicisti e le musiciste diventeranno anche narratori e intrattenitori, raccontandoci l’origine del sassofono, la sua evoluzione nella storia della musica e la sua versatilità (non solo jazz) nell’esecuzione di brani composti in epoche molto diverse. ArcEnCiel Ensemble è un organico di 50 elementi, diretto dal maestro Silvia Landonio, giovane musicista di Rescaldina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cena all’osteria con sette sassofonisti

Leggi anche: Nell'osteria di Aldo Fabrizi con la nipote Cielo Pessione

Leggi anche: Eccellenza. Mesola, la vittoria tarda ancora. Con l’Osteria Grande solo un pari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cena all’osteria con sette sassofonisti - All’Osteria La Tela prosegue la stagione di concerti che festeggia il connubio tra musica e cucina. ilgiorno.it