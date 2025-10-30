Nell' osteria di Aldo Fabrizi con la nipote Cielo Pessione

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attore, sceneggiatore, regista, grande appassionato di cucina. Aldo Fabrizi avrebbe compiuto il primo novembre 120 anni. Cielo Pessione Fabrizi, la nipote del grande attore a cui sono stati affidati il carteggio e l'archivio, ha visitato la storica osteria frequentata dal nonno. Abbiamo realizzato questa intervista esclusiva con lei e con l'oste Emilio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Aldo e Lella Fabrizi rivivono in scena - Anche per questo è nato lo spettacolo, per raccontare come, invece, mia nonna e mio zio fossero due fratelli dal forte carattere, ma che si stimavano ... Come scrive ansa.it

La Sora Lella e Aldo, l'onore dei Fabrizi - » Questa era l’espressione idiomatica della più romana delle donne “de Trastevere” del secolo scorso, la Sora Lella Fabrizi (1915- Segnala avvenire.it

Per le strade di Roma, Campo de' Fiori: in vicolo delle Grotte la risata di Aldo Fabrizi - Roma ci parla se, camminando tra i vicoli, distogliamo lo sguardo da lavanderie a gettone, depositi bagagli e sprizzifici sostituti indegni di osterie, fabbri e pizzicaroli. Secondo roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nell Osteria Aldo Fabrizi