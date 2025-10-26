Eccellenza Mesola la vittoria tarda ancora Con l’Osteria Grande solo un pari
mesola 1 osteria grande 1: Calderoni, Valesani, Crosara (4’ Paganini), Lucci, Hoxha, Guariento (72’ Spanò), Marangon (61’ Alessio), Neffati (86’ Mantovan), Rako, Cantelli, Davo. All. Cavallari O. OSTERIA GRANDE: Bovo, Fantilli (54’ Carpano), Tomatis, El Archi, Castagnini, Stanzani, Grazioso, Casadei, Spitz (65’ Y. Sanguin), Jammeh, Biondelli (59’ Monducci) All. Malaguti. Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto Reti: 58’ Jammeh, 78’ (R) Neffati. Note: espulso al 52’ Tomatis dell’Osteria Grande per proteste Ammoniti Marangon, Paganini, Cantelli Castagnini, Y. Sanguin. Il Mesola non riesce a vincere, nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, e continua a dividere la posta come nelle ultime gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
