Cecchettin incontra gli studenti | Serve il coraggio di dire basta

Cecchettin incontra gli studenti per affrontare il tema del maschilismo tossico, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale. Il suo intervento sottolinea che non si tratta di una guerra ai maschi, ma di proporre un confronto sui limiti imposti alle donne e sulla libertà di scelta. Un invito al coraggio di dire basta a atteggiamenti discriminatori, promuovendo rispetto e parità di diritti.

"Non è una guerra ai maschi, ma al maschilismo tossico, alle limitazioni di libertà che le donne ancora subiscono". Gino Cecchettin, il padre della giovane Giulia vittima di femminicidio nel novembre 2023, ieri ha incontrato i ragazzi della quarta e quinta delle scuole superiori e terza del Centro di formazione professionale al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, al centro dell’incontro il tema ’ Educare al rispetto ’. L’iniziativa, organizzata dalla Centrale sindacale unitaria con il patrocinio della segreteria di Stato per l’Istruzione, si inserisce nel calendario delle attività promosse a San Marino contro la violenza sulle donne, in occasione del 25 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

