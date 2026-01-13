C' è un massacro in corso in Iran l' Ue e l' Onu si muovano L' appello di Eugenio Giani

Eugenio Giani invita l’Unione Europea e le Nazioni Unite a intervenire di fronte alla grave crisi in Iran. La Toscana esprime solidarietà al popolo iraniano, che lotta per libertà e diritti fondamentali. In un momento difficile, il sostegno internazionale è fondamentale per sostenere le donne, i giovani e gli artisti perseguitati per aver espresso il loro pensiero.

“La Toscana è accanto al popolo iraniano, che chiede libertà e democrazia. Siamo al fianco di donne e giovani che protestano rischiando la vita, di artisti come Asgari che vengono perseguitati per aver osato raccontare la verità”. Il presidente della Toscana Eugenio Giani commenta le notizie che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

