C' è un massacro in corso in Iran l' Ue e l' Onu si muovano L' appello di Eugenio Giani

Eugenio Giani invita l’Unione Europea e le Nazioni Unite a intervenire di fronte alla grave crisi in Iran. La Toscana esprime solidarietà al popolo iraniano, che lotta per libertà e diritti fondamentali. In un momento difficile, il sostegno internazionale è fondamentale per sostenere le donne, i giovani e gli artisti perseguitati per aver espresso il loro pensiero.

