C' è un massacro in corso in Iran l' Ue e l' Onu si muovano L' appello di Eugenio Giani
Eugenio Giani invita l’Unione Europea e le Nazioni Unite a intervenire di fronte alla grave crisi in Iran. La Toscana esprime solidarietà al popolo iraniano, che lotta per libertà e diritti fondamentali. In un momento difficile, il sostegno internazionale è fondamentale per sostenere le donne, i giovani e gli artisti perseguitati per aver espresso il loro pensiero.
“La Toscana è accanto al popolo iraniano, che chiede libertà e democrazia. Siamo al fianco di donne e giovani che protestano rischiando la vita, di artisti come Asgari che vengono perseguitati per aver osato raccontare la verità”. Il presidente della Toscana Eugenio Giani commenta le notizie che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Nucleare, "fornite da Cina 2000 tonnellate di perclorato di sodio a Iran per missili balistici nonostante sanzioni Onu": i dati dell'intelligence Ue
Leggi anche: Triberti e Merlotti consiglieri speciali del governatore Eugenio Giani
In Iran è in corso un massacro orribile contro un popolo coraggioso e stremato da decenni di un regime brutale. Il meraviglioso popolo persiano va aiutato in tutti i modi. Siete le nostre sorelle donne coraggiose e siete i nostri fratelli ragazzi senza paura. #FreeI x.com
Il coraggio di tante donne e uomini che in #Iran si battono per la libertà, contro un regime oscurantista e sanguinario, merita il massimo sostegno. È in corso un massacro terribile ed è il momento di mobilitarsi, nelle piazze e nelle istituzioni, per sostenere la lott - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.