Nucleare fornite da Cina 2000 tonnellate di perclorato di sodio a Iran per missili balistici nonostante sanzioni Onu | i dati dell' intelligence Ue

Sistemi di tracciamento hanno monitorato lo spostamento di navi cargo, come la MV Basht o l'Elyana, partire dai porti cinesi e dirigersi principalmente verso Bandar Abbas. Il governo cinese nega il coinvolgimento in questo traffico energetico, che però sembra farsi forte dell'assenza di un'important. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nucleare, "fornite da Cina 2000 tonnellate di perclorato di sodio a Iran per missili balistici nonostante sanzioni Onu": i dati dell'intelligence Ue

