CdS – Raspadori tace e aspetta il Napoli la Roma è spazientita e pensa a Malen

Sul mercato, Raspadori rimane in silenzio mentre attende il Napoli. La Roma, invece, mostra segni di nervosismo e valuta l’opzione Malen. La recente news del Corriere ha scatenato numerosi commenti e dibattiti, evidenziando come spesso nel calcio si mescolino ragione e emozione, filosofia e pragmatismo. Un equilibrio sottile che caratterizza ogni trattativa e scelta strategica nel mondo dello sport.

2026-01-12 09:27:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: C’ è un filo sottile che separa la logica dal cortocircuito, il calcio dalla filosofia. E su quel filo oggi cammina Raspadori, protagonista di un mercato che alla Roma sta facendo perdere la pazienza e al buon senso qualche certezza. Perché il paradosso, qui, non è solo una parola elegante: è la fotografia perfetta della situazione. La Roma si interroga su Raspadori. Jack sta pensando di tornare al Napoli, il club che aveva lasciato un anno fa proprio perché giocava poco. E già questo basterebbe. Ma il cortocircuito diventa blackout totale se si aggiunge il secondo elemento: per farlo, ha messo in standby la Roma, che gli garantirebbe titolarità, centralità e uno stipendio da 4 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

