Calciomercato | Roma in arrivo Malen Raspadori in un’altra italiana

Sul calciomercato di Serie A si registra un movimento importante in attacco. Raspadori si avvicina a un trasferimento verso un’altra grande italiana, mentre la Roma si concentra sull’ingaggio di Malen. Questi cambiamenti segnano un nuovo passo nelle strategie delle squadre coinvolte, con particolare attenzione alle opportunità di rafforzamento per la prossima stagione.

Un intreccio in attacco sul calciomercato scalda la Serie A: Raspadori va verso un’altra big italiana, la Roma si consola con Malen È una Roma maledetta quella di Giacomo Raspadori. Come fosse un film, un classico della commedia italiana. E invece è solo calciomercato, ma uno di quegli intrighi da pop corn e nervi tesi, . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Calciomercato Roma, Raspadori tentenna: Malen l’alternativa di Massara Leggi anche: Calciomercato Roma, Raspadori in dirittura d’arrivo: operazione ai dettagli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Si complica Zirkzee? La Roma va su Malen: primi contatti con l'Aston Villa; Roma, trattativa con l'Aston Villa per Malen: proposto anche alla Juventus; Roma su Malen: contatti in corso per un prestito; Il punto sul mercato di Serie A: le trattative di giornata. Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE - Altra giornata cruciale sul fronte delle trattative per il club giallorosso chiamato a rinforzare la rosa di Gasperini: notizie, ufficialità e indiscrezioni ... corrieredellosport.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Roma tra Malen e Raspadori, Baldanzi verso la Fiorentina. Bernardo Silva può arrivare in Italia - Calciomercato in diretta, le news di oggi 12 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Calciomercato, le notizie di oggi: la Roma punta su Malen, la Lazio prova a chiudere per Toth, al Bologna piace Massolin - com ) La Lazio offre 10 milioni di euro più bonus al Ferencvaros per Toth, ma il club ne chiede 12 più bonus. corriere.it

Raspadori alla Roma diretta: trattative, aggiornamenti, ultime notizie calciomercato LIVE - facebook.com facebook

Calciomercato Roma, idea Malen: può arrivare in prestito dall'Aston Villa #SkySport #SkyCalciomercato x.com

