Il 15 dicembre ad Arezzo si terrà un evento commemorativo in occasione del centenario della nascita del professor Alberto Fatucchi. L’appuntamento, organizzato presso l’Accademia Petrarca, renderà omaggio alla figura di uno dei protagonisti della cultura locale, nato nel 1925 a Partina.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – . Lunedì 15 dicembre, alle ore 17:00, nella sede dell’ Accademia Petrarca in via dell’Orto ad Arezzo, sarà ricordato il professor Alberto Fatucchi, a 100 anni dalla sua nascita, avvenuta il 19 settembre 1925 a Partina, nel comune di Bibbiena. L’evento, dal titolo “In ricordo del professor Alberto Fatucchi, nel centenario della nascita (1925-2017)”, è organizzato dalla Società Storica Aretina congiuntamente con l’Accademia Petrarca, la Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti e il Rotary Club Arezzo, tutte istituzioni delle quali Alberto Fatucchi fece attivamente parte. Lanazione.it

Il ricordo del professor Alberto Fatucchi a 100 anni dalla sua nascita - Lunedì 15 dicembre, alle ore 17:00, nella sede dell’ Accademia Petrarca in via dell’Orto ad Arezzo, ... lanazione.it