Verso Parma-Milan Allegri recupera Pulisic per il match del Tardini La sua presenza…

Verso Parma-Milan, Allegri ritrova Pulisic in vista del match in programma sabato sera al Tardini: l'americano è tornato a lavorare in gruppo, ma contro i gialloblù potrebbe partire dalla panchina. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

