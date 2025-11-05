Verso Parma-Milan Allegri recupera Pulisic per il match del Tardini La sua presenza…
Verso Parma-Milan, Allegri ritrova Pulisic in vista del match in programma sabato sera al Tardini: l'americano è tornato a lavorare in gruppo, ma contro i gialloblù potrebbe partire dalla panchina. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Verso Parma-Milan: la designazione arbitrale del match del Tardini. Dirigerà Di Bello ? - X Vai su X
Allegri può sorridere: Pulisic e Rabiot corrono verso il rientro, l'americano potrebbe esserci già contro il Parma sabato sera. - facebook.com Vai su Facebook
Ultim’ora, Allegri esulta: recuperato un titolare per Parma-Milan - Notizie positive da Milanello: un titolarissimo si è allenato in gruppo e potrà essere convocato per il prossimo match di Serie A. Riporta milanlive.it
Parma, problemi verso il Milan: due calciatori infortunati e uno squalificato - Dopo la vittoria sulla Roma, nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Parma. Come scrive milannews.it
Ultime Milan, Allegri cambia tutto e si ispira a Guardiola per la nuova mossa tattica - Il Milan si avvicina alla sfida di Parma con il possibile ritorno di un big e diverse incognite nel reparto offensivo. notiziemilan.it scrive