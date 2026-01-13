Casting Affari tuoi come partecipare alla puntata speciale del 13 febbraio | De Martino sposerà i concorrenti

Sono aperti i casting per la puntata speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, condotta da Stefano De Martino e in onda il 13 febbraio 2026. Se desideri partecipare e vivere questa esperienza, puoi candidarti seguendo le indicazioni ufficiali. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere persone autentiche e spontanee in un appuntamento televisivo che unisce intrattenimento e emozioni.

«Il 13 febbraio una coppia si sposerà in diretta durante la nostra trasmissione. Se volete essere voi, potete iscrivervi ai casting e vivere questa esperienza unica davanti a milioni di spettatori. » Nella puntata di "Affari Tuoi" andata in onda l’11 gennaio 2026, Ele - facebook.com facebook

