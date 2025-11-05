Stefano De Martino Affari Tuoi riapre i casting | come partecipare

Riaprono i casting per partecipare ad Affari Tuoi, il programma cult di Rai Uno condotto da Stefano De Martino. Nei giorni scorsi il conduttore aveva lanciato un appello durante la trasmissione, invitando le persone che abitano in Valle d’Aosta a prendere parte al programma per rappresentare la loro regione. Come partecipare ad Affari Tuoi. Per ora sono state aperte le candidature per 10 regioni. Chi arriva da queste zone d’Italia potrà infatti richiedere di prendere parte al gioco condotto da Stefano De Martino. Le regioni in questione sono: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Dilei.it

