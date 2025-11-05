Stefano De Martino Affari Tuoi riapre i casting | come partecipare
Riaprono i casting per partecipare ad Affari Tuoi, il programma cult di Rai Uno condotto da Stefano De Martino. Nei giorni scorsi il conduttore aveva lanciato un appello durante la trasmissione, invitando le persone che abitano in Valle d’Aosta a prendere parte al programma per rappresentare la loro regione. Come partecipare ad Affari Tuoi. Per ora sono state aperte le candidature per 10 regioni. Chi arriva da queste zone d’Italia potrà infatti richiedere di prendere parte al gioco condotto da Stefano De Martino. Le regioni in questione sono: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Anche il papà di Stefano De Martino, Enrico, ha voluto dire la sua sulla quotidiana sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. Ecco cosa pensa del figlio e, facendo un passo indietro, della sua carriera iniziata con la danza. - facebook.com Vai su Facebook
"#StefanoDeMartino" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Ad Affari Tuoi Dado perde tutto, Stefano De Martino lo richiama: “Non hai visto gli indizi del Dottore” - Nella puntata di Affari Tuoi del 4 novembre, Dado da Olbia ha chiuso perdendo tutto. fanpage.it scrive
Affari Tuoi, Stefano De Martino costretto a "imitare" Gerry Scotti: l'ultimo atto nella sfida con La Ruota della Fortuna - Stefano De Martino poi raddoppia la scenetta con Herbert per dare successivamente sfoggio delle sue abilità di ballerino con un omaggio alle mosse di Massimo Ranieri sulle note di "Se bruciasse la ... Da affaritaliani.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino scopre il “sistema” nascosto del concorrente - Il concorrente scelto per essere protagonista della puntata del 4 novembre 2025 di “Affari Tuoi” era Dado che ha giocato con l’aiuto di un “sistema” ... Da dilei.it