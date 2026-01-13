Casse vuote e polemiche Quel mal di pancia dei fischietti Dalle liti nazionali all’austerity locale E poi a pagare sono gli arbitri di base
Le recenti tensioni nel calcio italiano coinvolgono anche gli arbitri di base, spesso al centro di polemiche e controversie. Tra discussioni sul VAR, minacce e dimissioni, la situazione riflette un clima difficile che si ripercuote su figure fondamentali come gli arbitri stessi. Questa situazione evidenzia le difficoltà interne al settore e le conseguenze di un sistema sotto pressione, con ripercussioni che si estendono oltre il campo di gioco.
Sotto pressione per le polemiche al Var e non solo. arbitri italiani nel caos tra minacce, dimissioni e veleni (quelli che emergono dalle carte dell’inchiesta riguardante il presidente AIA Antonio Zappi per il quale la Procura ha richiesto 13 mesi di stop). Ma grandi tensioni interne ci sono pure per la gestione economica dell’Associazione Italiana Arbitri, con risorse a “congelate“ e grandi “tagli“ per le spese, che hanno causato la sospensione delle attività arbitrali (anche formative) a novembre e dicembre. L’esaurimento del corposo budget stanziato e girato dalla Figc (53.295.561 euro per il 2025) si è fatto sentire al punto che alcuni raduni delle sezioni locali erano stati cancellati oppure, per contenere i costi, si erano svolti solo “online“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
