Arbitri e Var ormai è un film horror | gli ex fischietti in rivolta Inspiegabile

La Serie A sta vivendo un momento turbolento, con una lunga scia di errori arbitrali che stanno scuotendo la credibilità del calcio italiano. Quello che doveva essere un aiuto tecnologico, il Var, è diventato il simbolo del caos: decisioni schizofreniche, episodi inspiegabili e un senso generale di smarrimento che alimenta le polemiche. Il rigore negato all’Inter: “Inspiegabile”. L’ultimo caso, quello di Inter-Fiorentina, sta provocando un vero e proprio allarme rosso per Gianluca Rocchi. Anche Sozza, tra i fischietti più esperti, è finito nel mirino per una direzione definita da molti un “ film horror ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arbitri e Var, ormai è un film horror: gli ex fischietti in rivolta. “Inspiegabile”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"L'arbitro può non aver visto ma comunica più al Var che all'assistente. Noi stiamo cercando di trasformare gli assistenti in piccoli arbitri perché il fuorigioco ormai è automatico. Ma non mi è piaciuta per niente l'ingerenza di Bindoni che è andato oltre quello c - facebook.com Vai su Facebook

‘Non ci saranno più rigorini’; ‘queste sono decisioni da campo, il var non interviene’. Ci hanno sempre trovato scuse per giustificare arbitri indecenti e parlano di Marotta League. Ormai non ha senso nemmeno incazzarsi per scandali come questi. Retropensie - X Vai su X

«Anche gli arbitri possono sbagliare» ecco perché questa frase perbenista nell'era del Var non è più accettabile: «Ma chi controlla il campionato tecnologico?» - Bologna e il weekend nero dei fischietti italiani meriterebbero riflessioni e scelte severe partendo da una constatazione semplice: «Basterebbe seguire le rego ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Errori, Var, polemiche e soldi: l’autunno di fuoco degli arbitri italiani - L’avvio di campionato dei direttori di gara e del Var è stato contraddittorio: polemiche, questioni tecniche e politiche, ecco cosa sta succedendo nel mondo degli arbitri italiani Più delle parole è ... Riporta panorama.it

Arbitri, bufera totale: “Il Var così non funziona, va tolto di mezzo” - Nuove critiche sul rapporto tra Var e direttori di gara in campo, allarme su tutta la classe arbitrale dopo il weekend nero Non è stato un fine settimana facile in Serie A, dal punto di vista ... Da calciomercato.it