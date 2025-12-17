Il Campionato dei Mestieri di Lodi, alla sua prima edizione lombarda, ha riscosso grande successo. Dopo due giorni di lavori intensi, le strutture temporanee sono state rimosse, lasciando un ricordo indelebile nell’ambiente locale. I vincitori sono ora pronti per le selezioni nazionali, segnando un importante traguardo per questa manifestazione dedicata alle abilità professionali.

Per rimuovere dal Palacastellotti le strutture che hanno ospitato la prima edizione lombarda del Campionato dei Mestieri di Lodi sono stati necessari due giorni pieni, ma nella memoria dei lodigiani non si potranno più cancellare le tracce dell’iniziativa. Perché per un giorno Lodi è stata la capitale del lavoro artigiano, della formazione professionale, della riflessione sull’orientamento dei giovani e della valorizzazione dei loro talenti. Sono arrivati consensi dal mondo della politica e dell’imprenditoria, dalle aziende, dalle scuole, dai cittadini che sono passati dal Palazzetto, incuriositi dall’evento. Ilgiorno.it

Campionato dei mestieri: "Evento di successo". I vincitori ora sono attesi dalle selezioni nazionali - Sul gradino più alto del podio Sara Pino, Ayoub Karim, Alessandro Vergnaghi. ilgiorno.it