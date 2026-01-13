Caso tedofori Milano Cortina 2026 la nota del comitato organizzatore | Ecco quali sono stati i criteri di selezione

Il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha pubblicato una nota per chiarire i criteri di selezione dei tedofori. La discussione si è incentrata sulle modalità di scelta e sui parametri adottati, con alcune voci che sottolineano l'importanza di un criterio automatico e rappresentativo. La questione solleva riflessioni sulla trasparenza e sulla valorizzazione delle figure olimpiche italiane, in vista dell'evento.

(Adnkronos) – Fanno discutere i criteri di selezione dei tedofori di Milano Cortina 2026, alla luce di un'intervista di oggi alla Gazzetta dello Sport di Silvio Fauner, ex fondista e storico oro nella staffetta 4×100 a Lillehammer 1994: "Dovrebbe essere una cosa automatica pensare a noi, non solo da parte del Coni, ma anche della Fondazione Milano Cortina 2026 ha risposto con un comunicato alle polemiche delle ultime ore sui tanti tedofori (non appartenenti al mondo dello sport) scelti per il viaggio della fiamma.

Milano-Cortina, la figuraccia sui tedofori diventa un caso politico. Lega: “Miti dello sport esclusi, è sconcertante”. Abodi: “Voglio capire i criteri” - apre allo scontro istituzionale: è polemica per la scelta di influencer e celebrità per portare la fiamma ... ilfattoquotidiano.it

IIl governo ora vuole vederci chiaro sul pasticcio dei tedofori per le Olimpiadi di Milano-Cortina - Il ministro dello sport Abodi vuole vederi chiaro sul caso dei tedofori dopo la mancata presa in considerazione di tanti campioni ed ex campioni anche ... fanpage.it

Olimpiadi 2026, i tedofori «dimenticati»: da Silvio Fauner a Gabriella Paruzzi, è un caso (anche politico) l'assenza delle vecchie glorie - facebook.com facebook

Oggi sulla #Gazzetta è deflagrato definitivamente il "Caso Tedofori" di #MilanoCortina2026. Hanno portato la fiaccola "L'Uomo Gatto, A. Lauro, Melissa Satta..." e non "Paruzzi, Fauner, De Zolt, Piller Cottrer, G. Di Centa...". Organizzazione e CONI si rimbalzano x.com

