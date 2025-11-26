La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 | come avviene l' accensione e chi sono i primi tedofori

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Olimpia si accende il sacro fuoco che viaggerà per l'Italia fino al 6 febbraio 2026, giorno di apertura dei giochi olimpici invernali. Ci sono le leggende azzurre: Stefania Belmondo e Armin Zöggeler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la fiamma olimpica di milano cortina 2026 come avviene l accensione e chi sono i primi tedofori

© Vanityfair.it - La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: come avviene l'accensione e chi sono i primi tedofori

Argomenti simili trattati di recente

fiamma olimpica milano cortinaMilano-Cortina 2026, oggi si accende la fiamma olimpica: come funziona il rito e il viaggio della torcia dalla Grecia all’Italia - 000 km per la torcia olimpica che attraverserà l'Italia fino alla cerimonia d'apertura ... Riporta ilfattoquotidiano.it

fiamma olimpica milano cortinaIl viaggio della fiamma olimpica, dalla Grecia a Milano: ecco le tappe - Il 5 febbraio illuminerà i siti di gara: arena santa Giulia, villaggio olimpico e pista di Rho Fiera. Secondo rainews.it

fiamma olimpica milano cortinaOlimpiadi, si accende la fiamma: questa mattina a Olimpia il rito solenne della fiaccola verso i Giochi di Milano e Cortina - OLIMPIA La pioggia ha avuto il sopravvento, il programma è stato modificato, ma non in peggio. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiamma Olimpica Milano Cortina