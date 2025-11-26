La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 | come avviene l' accensione e chi sono i primi tedofori

A Olimpia si accende il sacro fuoco che viaggerà per l'Italia fino al 6 febbraio 2026, giorno di apertura dei giochi olimpici invernali. Ci sono le leggende azzurre: Stefania Belmondo e Armin Zöggeler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: come avviene l'accensione e chi sono i primi tedofori

Si accende oggi la Fiamma Olimpica, in Grecia: e fra i protagonisti del percorso che porterà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ci saranno anche atleti abruzzesi e aquilani. La Fiamma arriverà in Abruzzo il 2 gennaio. Progetto Ritmica - facebook.com Vai su Facebook

-73 GIORNI ALLE OLIMPIADI: AD OLIMPIA SI PREPARA L’ACCENSIONE DELLA FIAMMA Domani, nel sito di Olimpia, la Grecia consegnerà al mondo uno dei gesti più antichi e solenni dello sport: l’accensione della fiamma olimpica per Milano Cortina 2026. Vai su X

Milano-Cortina 2026, oggi si accende la fiamma olimpica: come funziona il rito e il viaggio della torcia dalla Grecia all’Italia - 000 km per la torcia olimpica che attraverserà l'Italia fino alla cerimonia d'apertura ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Il viaggio della fiamma olimpica, dalla Grecia a Milano: ecco le tappe - Il 5 febbraio illuminerà i siti di gara: arena santa Giulia, villaggio olimpico e pista di Rho Fiera. Secondo rainews.it

Olimpiadi, si accende la fiamma: questa mattina a Olimpia il rito solenne della fiaccola verso i Giochi di Milano e Cortina - OLIMPIA La pioggia ha avuto il sopravvento, il programma è stato modificato, ma non in peggio. ilmessaggero.it scrive