Milano-Cortina la figuraccia sui tedofori diventa un caso politico Lega | Miti dello sport esclusi è sconcertante Abodi | Voglio capire i criteri

Il recente episodio legato ai tedofori durante la cerimonia di Milano-Cortina ha sollevato questioni politiche e di trasparenza. La Lega ha criticato l'esclusione di alcuni miti dello sport, mentre Abodi ha richiesto chiarimenti sui criteri di selezione. La protesta di Silvio Fauner, campione olimpico, ha ulteriormente portato l’attenzione su un evento che mette in discussione la gestione e le decisioni legate a questa importante occasione sportiva.

Per far esplodere definitivamente il caso è servita la protesta di Silvio Fauner, oro olimpico a Lillehammer '94. Ma ora la figuraccia sulla selezione dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 diventa perfino una questione politica, con la Lega di Matteo Salvini che definisce la gestione " incomprensibile e sconcertante ", mentre il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato che chiederà "informazioni alla Fondazione Milano-Cortina e al Coni per capire quali siano stati i criteri di selezione ". Il nodo della questione lo aveva anticipato ilfattoquotidiano.it già settimane fa, ma è servita la protesta degli atleti perché diventasse evidente: a portare la fiamma olimpica in giro per l'Italia si sono visti influencer, celebrità di vario genere tra attori, chef e cantanti.

Caos tedofori, i ministri Abodi e Salvini: "Scelta incomprensibile e sconcertante. Quali i criteri?" - Il caso degli olimpionici dimenticati, emerso in un'intervista alla Gazzetta, diventa politico. msn.com

La fiaccola delle Olimpiadi di Milano-Cortina illumina Savona: il passaggio dei tedofori ferma la città (FOTO e VIDEO) - Questa mattina Savona si è svegliata immersa nello spirito olimpico e dalla zona di Miramare, dalle Funivie, ha preso il via il percorso della fiamma. savonanews.it

- 24 giorni a Milano Cortina 2026 e l’emozione cresce! Le Olimpiadi si apriranno il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano e si chiuderanno il 22 febbraio nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Il Veneto sarà protagonista dalle gare a Cortina d’Amp - facebook.com facebook

#Olimpiadi #MilanoCortina 2026, tra nebbie di pianura, gelo alpino e venti dolomitici. Come il #meteo può cambiare le gare x.com

