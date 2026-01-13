Casa di Leo due postazioni playstation donate dalla polizia locale

Nella mattinata di martedì 13 gennaio, alla Casa di Leo sono state consegnate due postazioni PlayStation, donate dalla Polizia locale nell’ambito del progetto “Game Arena”. L’iniziativa, ideata dal vice commissario Gabriele Airoldi, mira a favorire momenti di aggregazione e socializzazione per i giovani. Le postazioni saranno utilizzate per attività ricreative e di integrazione, contribuendo a rafforzare il rapporto tra le istituzioni e la comunità locale.

Sono state consegnate nella mattinata di martedì 13 gennaio, alla Casa di Leo, le due postazioni di gioco del progetto "Game Arena", ideato dal vice commissario della Polizia locale Gabriele Airoldi. Le postazioni, complete di monitor, console PlayStation 5, joystick e una selezione di videogiochi, sono state pensate per essere accessibili e inclusive, quindi fruibili anche da bambini con mobilità ridotta. L'iniziativa nasce all'interno della piattaforma nazionale Lucidicrociera.com e si è trasformata in un'azione concreta di solidarietà grazie al coinvolgimento di aziende del settore safety e security e di numerosi operatori della Polizia locale a livello nazionale.

