Due postazioni playstation per La Casa di Leo | il regalo della polizia locale

Portare il gioco e, per qualche ora, un po’ di spensieratezza e normalità in contesti in cui la quotidianità è segnata da momenti difficili. Questo è l’obiettivo di “Game aren a”, il progetto ideato dal Vice commissario della polizia locale Gabriele Airoldi, che nelle prossime settimane arriverà alla Casa di Leo. L’iniziativa nasce all’interno della piattaforma Lucidicrociera.com, portale nazionale ideato da Airoldi, pensato per gli operatori della Polizia locale. Da lì, il progetto si è evoluto in un’azione concreta di solidarietà, capace di coinvolgere istituzioni, imprese e terzo settore attorno a un obiettivo comune: prendersi cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Playstation gamers riceve due giochi gratis bonus come regalo delle festività

Leggi anche: Due agenti della Polizia Locale in più per pattugliare il centro storico di Sassuolo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Due postazioni play per La Casa di Leo: il regalo dalla polizia locale.

casa di cura san francesco - Donati un ecografo portatile e due postazioni informatiche alla Casa di Cura San Francesco di Bergamo. bergamonews.it

| Gran Turismo World Series Vi siete mai chiesti come sono le postazioni dei player che si sfidano nelle Gran Turismo World Series Guardiamone una da vicino insieme al nostro @mircomagni, live da Fukuoka! - facebook.com facebook