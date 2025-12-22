Guarino West Ham, prima panchina all’estero per l’ex Juventus Women. Il comunicato ufficiale e le sue prime parole dall’Inghilterra. Attraverso il proprio sito ufficiale, il West Ham ha annunciato che Rita Guarino è la nuova coach della squadra femminile. Prima panchina all’estero per l’ex Juventus Women. COMUNICATO – « Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Rita Guarino come capo allenatrice della squadra femminile. L’esperta italiana ha firmato un contratto di 18 mesi con gli Hammers e guiderà la sua prima partita domenica 11 gennaio contro il Chelsea nella Barclays Women’s Super League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guarino West Ham, ora è anche ufficiale: prima esperienza all’estero per l’ex Juventus Women. Il comunicato e le sue prime parole

Leggi anche: Juventus Women, l’ex Rita Guarino torna in panchina: prima esperienza all’estero. L’annuncio è imminente

Leggi anche: Paratici Tottenham, ufficiale: l’ex Juventus torna nel ruolo di direttore sportivo degli Spurs! Il comunicato e le sue prime parole dopo il nuovo incarico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Guarino è pronta alla sua prima esperienza all’estero | ecco dove potrebbe allenare l’ex interista; Juventus Women l’ex Rita Guarino torna in panchina | prima esperienza all’estero L’annuncio è imminente.

L'ex bianconera Guarino piace al West Ham United - Secondo quanto riportato dal The Guardian, l'ex allenatrice bianconera sarebbe vicina alla formazione femminile del club inglese. tuttojuve.com