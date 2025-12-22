Guarino West Ham ora è anche ufficiale | prima esperienza all’estero per l’ex Juventus Women Il comunicato e le sue prime parole
Guarino West Ham, prima panchina all’estero per l’ex Juventus Women. Il comunicato ufficiale e le sue prime parole dall’Inghilterra. Attraverso il proprio sito ufficiale, il West Ham ha annunciato che Rita Guarino è la nuova coach della squadra femminile. Prima panchina all’estero per l’ex Juventus Women. COMUNICATO – « Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Rita Guarino come capo allenatrice della squadra femminile. L’esperta italiana ha firmato un contratto di 18 mesi con gli Hammers e guiderà la sua prima partita domenica 11 gennaio contro il Chelsea nella Barclays Women’s Super League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
