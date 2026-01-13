Caregiver familiare via libera al contributo di 400 euro al mese per chi assiste un parente non autosufficiente
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul caregiver familiare, offrendo un contributo di 400 euro al mese a chi si prende cura di un parente non autosufficiente. Questa riforma, attesa da anni, rappresenta un passo importante per sostenere le famiglie italiane che dedicano tempo e risorse all’assistenza dei propri cari. Un intervento che mira a riconoscere e valorizzare il ruolo dei caregiver in Italia.
Via libera del Consiglio dei Ministri a una riforma attesa da anni da oltre 7milioni di Italiani: il disegno di legge sul caregiver familiare. Viene introdotto un contributo economico fino a 400 euro al mese e un sistema organico di diritti e tutele per chi assiste quotidianamente un familiare non autosufficiente. “E’ un primo passo”, come ha detto la stessa ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Non risolve tutti i problemi, e le risorse restano limitate rispetto alla vastità della platea, ma segna un cambio di passo. Ora il testo dovrà affrontare l’iter parlamentare Caregiver familiare: cosa prevede la nuova legge. 🔗 Leggi su Panorama.it
