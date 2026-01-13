Cantiere di via Fauché da demolire | ora è panico tra le famiglie con le case finite nella maxi inchiesta urbanistica

A Milano, il cantiere di via Fauché deve essere demolito in seguito a una decisione definitiva del Consiglio di Stato. La notizia ha generato preoccupazione tra le famiglie residenti nelle aree coinvolte nella maxi inchiesta urbanistica, temendo per la stabilità delle proprie abitazioni. La situazione evidenzia le tensioni legate alla gestione edilizia e alle procedure giudiziarie che interessano diversi quartieri della città.

Milano, 13 gennaio 2026 – Dopo che ieri è emersa la notizia che il Comune di Milano ha ordinato la demolizione del cantiere di via Fauchè (la sentenza del Consiglio di Stato è definitiva), “molte famiglie che vivono in case finite in uno dei tanti filoni della maxi inchiesta della Procura sulla gestione urbanistica della città hanno il terrore che la propria casa possa essere demolita o confiscata da un giorno all'altro”. FILIPPO BORSELLINO PORTAVOCE COMITATO FAMIGLIE SOSPESE Lo ha detto Filippo Borsellino, presidente del comitato Famiglie sospese, al termine dell'incontro con la vicesindaco Anna Scavuzzo negli uffici dell'Urbanistica in via Sile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

