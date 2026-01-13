Cantiere di via Fauché da demolire | ora è panico tra le famiglie con case finite nella maxi inchiesta urbanistica

Il cantiere di via Fauché a Milano deve essere demolito, secondo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Questa decisione ha generato preoccupazione tra le famiglie coinvolte, molte delle quali temono che le proprie abitazioni possano essere confiscate o demolite improvvisamente, nel contesto di un’ampia inchiesta sulla gestione urbanistica della città. La situazione evidenzia le conseguenze di una decisione giudiziaria su residenti e comunità locali.

Milano, 13 gennaio 2026 – Dopo che ieri è emersa la notizia che il Comune di Milano ha ordinato la demolizione del cantiere di via Fauchè (la sentenza del Consiglio di Stato è definitiva), “molte famiglie che vivono in case finite in uno dei tanti filoni della maxi inchiesta della Procura sulla gestione urbanistica della città hanno il terrore che la propria casa possa essere demolita o confiscata da un giorno all'altro”. FILIPPO BORSELLINO PORTAVOCE COMITATO FAMIGLIE SOSPESE Lo ha detto Filippo Borsellino, presidente del comitato Famiglie sospese, al termine dell'incontro con la vicesindaco Anna Scavuzzo negli uffici dell'Urbanistica in via Sile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

