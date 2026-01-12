Palazzo Marino ordina la demolizione del cantiere di via Fauché | è il primo caso dopo l’inchiesta sull’urbanistica milanese

Il Comune di Milano ha disposto la demolizione del cantiere di via Fauché 9, coinvolto nelle recenti indagini sulla gestione urbanistica della città. Questo provvedimento rappresenta il primo caso ufficiale dopo le indagini condotte dalla Procura, evidenziando l’attenzione dell’amministrazione sulla conformità delle operazioni edilizie in città. La vicenda sottolinea l’importanza di un controllo rigoroso nel settore urbanistico milanese.

Milano – Il Comune di Milano ha ordinato la demolizione del cantiere di via Fauché 9, uno dei progetti coinvolti nelle inchieste sull'urbanistica meneghina portate avanti dalla Procura. Si tratta del primo ordine di demolizione nell'ambito del caso urbanistica. "Un atto dovuto”. Palazzo Marino parla di "un atto dovuto da parte del Comune di Milano, emanato ai primi di dicembre 2025 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso autunno". Infatti, il 4 novembre 2025 il Consiglio di Stato con una sentenza pubblica ha dato torto al Comune di Milano che aveva fatto ricorso contro un'altra sentenza del Tar della Lombardia del 7 agosto 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

